10 dakika boyunca yağdı: Tarım arazileri zarar gördü
Hatay'da yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi.
Hatay'da yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi. Hatay'da etkili olan sağanak, merkez Antakya'ya ilçesine bağlı Madenboyu ve Demirköprü mahallelerinde doluya dönüştü. Fındık büyüklüğünde yaklaşık 10 dakika yağan dolu nedeniyle pamuk, mısır ve buğday ekili tarım arazileri zarar gördü. Bir anda beyaza bürünen caddelerdeki vatandaşlar da dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.