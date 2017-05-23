10 dakika boyunca yağdı: Tarım arazileri zarar gördü

Hatay'da yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Hatay'da yağan fındık büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Hatay'da etkili olan sağanak, merkez Antakya'ya ilçesine bağlı Madenboyu ve Demirköprü mahallelerinde doluya dönüştü. Fındık büyüklüğünde yaklaşık 10 dakika yağan dolu nedeniyle pamuk, mısır ve buğday ekili tarım arazileri zarar gördü. Bir anda beyaza bürünen caddelerdeki vatandaşlar da dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.

