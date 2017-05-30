10 bin personelle dev operasyon

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik olarak 10 bin 73 güvenlik personeliyle düzenlenen Operasyonunun ilk gününde 1 sığınak imha edilirken, 1 kişi terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı. Operasyonda ayrıca, buğday tarlaları arasına ekilmiş vaziyette 67 bin 250 kök hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik olarak 10 bin 73 güvenlik personeliyle düzenlenen Operasyonunun ilk gününde 1 sığınak imha edilirken, 1 kişi terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı. Operasyonda ayrıca, buğday tarlaları arasına ekilmiş vaziyette 67 bin 250 kök hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ilinde 6 İlçe 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometre kare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 18 Komando Taburu, 1200 Polis Özel Harekat personeli ve 1457 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 10.073 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu başlamıştır. İcra edilen operasyon kapsamında, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 19.00 itibariyle; Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararlarına istinaden 5 köy ve mezralarında toplam 68 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ele geçirilmiş, "Hafif yaralama" ve "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanuna Aykırılık" suçlarından aranma kaydı bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, "Uyuşuturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak" suçundan yakalanan 1 şahıs ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arama kaydı bulunan 1 olmak üzere toplam 2 şahıs tutuklanmış, İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 323 araç ve 869 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, BTÖ mensuplarına ait 1 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir.



KARARLILIK VURGUSU

Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 128 kilogram toz, 81 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 209 kilogram uyuşturucu madde ile 67 bin 250 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet su motoru ve 1 adet dalgıç su pompası tespit edilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiş, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

