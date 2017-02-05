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10 bin kişiye 2 ton sucuk
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10 bin kişiye 2 ton sucuk

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 'Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde yaklaşık 2 ton sucuk ikram edildi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan sucuklardan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 'Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nde yaklaşık 2 ton sucuk ikram edildi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan sucuklardan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Sivrihisar Belediyesi, 'Dünya'nın merkezinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var' sloganıyla bu yıl ilkini düzenlediği festival ile ilçenin ünlü dövme sucuğunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Eskişehir merkez ve diğer illerden de yoğun katılımın olduğu festivalde vatandaşlar Şadırvan Meydanı'nda kurulan mangalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sucuk ekmek alabilmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar, ilçeyi de gezerek bilgiler aldı. Sanatçı Hüseyin Kağıt'ın verdiği konserde gönüllerince eğlenen 70'den 70'e herkes, kurulan stantlarda yöresel ürünleri tanıdı.

"İLÇEMİZİN TARİHİNİ VE TATLARINI TÜRKİYE'YE TANITMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"
Festivalle ilgili düşüncelerini dile getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, katılan herkese teşekkürlerini iletti. Başkan Yüzügüllü, "Bugün Sivrihisarımızda meşhur lezzetlerimizden biri olan dövme sucuğumuzun festivalinin birincisini kutluyoruz. Bugün burada vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi Sivrihisar her şeyiyle, tarihi ve tecrübesi olan bir ilçe. Biz ilçemizin tarihini ve tatlarını Türkiye'ye tanıtmak için uğraşıyoruz. Bugün burada 2 ton civarında bir sucuğun dağıtımını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi de çok fazla bir yoğunluk var. 10 binin üzerinde bir misafirimiz var. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp, ikramlarımızı yapacağız. Bu yıl dediğim gibi ilkini düzenliyoruz. Bu ilgiyi büyüterek, Türkiye çapına yazmak için uğraşıyoruz. Onun için de mücadele edeceğiz. Tüm Türkiye'ye Sivrihisar'ı gelip görmeleri ve yemek kültüründen tatmalarını istiyoruz" dedi.
Festivale katılan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata ise, Sivrihisar'ın böyle bir kültürüne sahip çıkmak için gençler olarak buradayız. Bizim bu kültüre sahip çıkıp, Türkiye'ye tanıtmamız gerekiyor. Herkese bu tanıtımda tek tek görev düşüyor" şeklinde konuştu.
Festival, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.
(Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)
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