10 askere FETÖ'den tutuklama

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan TSK mensubu 10 asker tutuklandı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan TSK mensubu 10 asker tutuklandı.
Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türkiye Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli'de devam eden soruşturma kapsamında 2 Kasım'da gözaltına alınan 10 asker adliyeye sevk edilmişti. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verilen 10 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Murat Kanber /İHA)