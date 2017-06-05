10 araç çaldılar, sonunda yakalandılar

Düzce'de değişik tarihlerde 10 aracın çalınması olayına karışan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Düzce'de değişik tarihlerde 10 aracın çalınması olayına karışan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Düzce, Yalova, İstanbul illerinden 10 kadar araç ve plaka ile Kocaeli ilinden motosiklet çalınması olaylarının şüphelisi olan K. A. isimli zanlı Küçüksu Otobüs durakları mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonrasında elde edilen bilgilerde şahsın yakalanmadan önce çalıntı araçla yanında A. A. isimli şahsı da alarak gezinti yaptığı anlaşıldı. Çalınan araçta hırsızlık broşu ekiplerince Aydınpınar Caddesi üzerinde görüldü. Polisi gören ve aracı kullanan A. A. kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından Aydınpınar Köyü'nde yalanan aracı kullanan hırsızlık zanlısı A. A.'nın, K. A. ile cezaevinden arkadaşı olduğu ve cezaevi firarisi olarak 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şahsın kullandığı araçta ve üzerine yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan maske, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile değişik marka ve modelde araç anahtarları ele geçirildi. Yakalanan iki şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından şahıslar adli makamlara sevk edilecek.

(Ali Yıldız /İHA)