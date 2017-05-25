10 adrese PKK baskını: 8 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Van'ın Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Erciş ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 10 adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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