'1 zeytin ağacına halel gelse bu yasayı çıkarmazdık'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'üretim reform paketine' ilişkin, '71 milyon zeytin ağacı diken bir iktidar neden zeytin kessin? Neden zeytin sahalarını yok etsin? Bir zeytin ağacına halel gelecek olsa bu yasayı çıkarmazdık. Söylenenlerin doğruluğuna bugün inansak bu yasayı geri çekeriz' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'üretim reform paketine' ilişkin, "71 milyon zeytin ağacı diken bir iktidar neden zeytin kessin? Neden zeytin sahalarını yok etsin? Bir zeytin ağacına halel gelecek olsa bu yasayı çıkarmazdık. Söylenenlerin doğruluğuna bugün inansak bu yasayı geri çekeriz" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, eşi Onur Özlü ile birlikte AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Özlü, 1 yıldır üzerinde çalıştıkları 'üretim reform paketini' Bakanlar Kurulundan geçirdiklerini belirterek, "Bu çok kapsamlı bir yasa, gerçekte Türkiye'de sanayinin geliştirilmesi, üretimin önünde ki engellerin kaldırılmasını amaçlayan bir yasa. Yaklaşık 80 madde geçti. Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlerin, Türkiye'de yatırım yapanların önündeki sorunları çözen bir yasa. Sanayicilerimizi çağırdık. Onlar bize sorunlarını ve taleplerini ilettiler. Onların sorunlarını dinledik. Bir masada topladık. İlgili bakanlıklarla görüştük. Tam bir koordinasyon ve iş birliği içinde yasa hazırladık" dedi.



"AK PARTİ OLARAK 14 YILDA 71 MİLYON ZEYTİN AĞACI DİKTİK"

Hazırladıkları bu yasa ile basında birtakım haberlerin çıktığını işaret eden Bakan Faruk Özlü, "Zeytincilik konusu bazı sanatçılarımız ve yazarların gündemine girdi. Biz AK Parti olarak son 14 yılda 71 milyon zeytin ağacı diktik. Biz iktidara geldiğimizde zeytin ağaçları 100 milyon civarındaydı. Şu anda 171 milyon. 71 milyon zeytin ağacı dikmişiz. Düşünebiliyor musunuz? 71 milyon zeytin ağacı diken bir iktidar neden zeytin kessin? Neden zeytin sahalarını yok etsin? Zeytin kıyımı, zeytin katliamı yapacağımız söylüyorlar. Bunların hepsi yalan büyük yalan. Biz neden zeytin ağacı keselim? Türkiye'de bir kanun yasa var. Bu yasa zeytin ağaçlarına 3 kilometreden itibaren yaklaşma diyor. Bu yasanın çıktığı tarih 1939 bu yasa 1995 yılında revize edilmiş ve halen gündemde. 1939 yılında ki teknolojilerle şimdi ki teknolojiler bir değil. O yıllarda bugünkü artırma sistemleri, filtre sistemleri yoktu. Bugün nerdeyse içme suyuna yakın artırma yapan tesisler var. O günkü teknoloji ile bugünkü teknoloji bir değil. Zeytin ağaçlarına 3 kilometre yaklaşmayın demek bugünkü teknolojilere bakıldığında pek anlamlı değil. Fakat biz yine yasanın bu kısmını değiştirmedik. AB standartları var. Oraya baktık. 'Bir dönüm arazide 2,5 zeytin ağacı varsa orası zeytinlik sahasıdır' diyor. Bizim yaptığımız düzenlemede 1 ağaç varsa bile orası zeytinlik alandır" diye konuştu.



"SİYASET YAPIYORLAR"

Bakan Faruk Özlü, STK adı altında kuruluşların siyaset yaptığını ifade ederek, "Bu kuruluşlar siyaset yapıyorlar. Bana bilimsel yöntemlerle hazırlanan bir rapor getirmediler. Ben yasa hazırlandığı sabah bunları 09.00'da çağırdım 11.00'a kadar görüştüm. Kendilerine sordum. Biz zeytinlik sahalarını korumak için yöntem geliştirdik. Yöntem şudur. Zeytinlik sahaları koruma kurulu koruyoruz. Bu kurulda 9 üye olacak. Bunların içinde ziraat odası başkanı, ziraat fakültesi dekanı yada hocası, zeytinlik araştırma enstitüsü müdürü, tarım ve hayvancılık il müdürü, orman ve su işleri il müdürü gibi tarımsal toprakla direk ilişkili kişiler var. Bunların yanında maliye yetkilisi de var çünkü bunların bir bölümü hazine arazisi. Biz dedim daha ne yapabiliriz. Bize dediler ki 'Siz bu yasayı çekin kendinizi inkar edin. Biz biraz daha çalışalım ve size gelelim. Bu yasayı çekin biz 1 ay daha düşünelim' demek gayri ciddi bir durumdur. Ben komisyonda da bunu dedim bir tek zeytin ağacının kesileceğini bilsem bu yasayı çekerim. Bugünde aynı fikirdeyim. Bu kişilerin bazı basın kuruluşlarında boy boy fotoğrafları çıktı. Bir de bize siyaset yapmıyoruz diyorlar. Bana bir bilimsel rapor getiremeyen STK'lar, birtakım sanatçı ve köşe yazarlarını kışkırtarak siyaset yapıyorlar" şeklinde konuştu.



"TARIM BAKANINA GÜVENMEYECEKSEK KİME GÜVENECEĞİZ"

Zeytinliklerle ilgili basında çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Bakan Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir ülkede tarım arazileri için zeytinlik bahçeleri için tarım bakanına güvenmeyeceksek kimse güveneceğiz. Bunlardan sorumlu Tarım Bakanıdır. Bu kişileri ciddiye almayın, bu haberler doğru değil. Bu kişiler STK adı altında siyaset yapıyorlar. Önümüzde ki hafta bu yasayı meclisten geçireceğiz. Belki tartışmalar olacak yeni sanatçılar çıkacak yeni yazarlar devreye girecek. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz uzun zamandır bu yasaya çalışıyoruz. Ben 1 yıldır çalışıyorum. Yapısal reformlar için çalışıyorum. TÜBİTAK reformu da böyle. Türkiye'nin büyümesi lazım."



"TÜRKİYE BÜYÜYECEK İŞSİZLİK AZALACAK"

Sanayi ile tarımı barıştıracaklarını söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye büyüyecek ki işçisizlik azalacak. Biz sanayi ile tarımı barıştıracağız. Hem tarıma önem vereceğiz. Hem sanayiye önem vereceğiz. Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde liman arkası denen bölgelerde endüstri bölgeleri kurmak istiyoruz. Türkiye'nin yatırımlar için ithalat ve ihracat için liman gerektiren bölgelerinde olacak. Burada İnşallah zeytinlik sahaları koruma kurulunun ve Tarım bakanlığının alacağı kararlarla endüstri bölgeleri kuracağız. MHP ve CHP'nin sanayi komisyonunda ki üyeleri ile görüştük. Amacımızı anlattık ve mutabık kaldık. Sonra dışarıda sanırım baskılar geldi ve basın toplantıları yaptılar. Biz Türkiye için çalışıyoruz. Bir zeytin ağacına halel gelecek olsa bu yasayı çıkarmazdık. Söylenenlerin doğruluğuna bugün inansak bu yasayı geri çekeriz" şeklinde konuştu.

Bakan Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü, iftar programının ardından Düzce'de özel ziyaretler yaptı.

(Ali Yıldız / İHA)