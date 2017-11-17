Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
1 yılda 96 kilo verdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

1 yılda 96 kilo verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak için midesine tüp taktıran bir kişi 1 yılda 96 kilo vererek, 197 kilodan 101 kiloya düştü.

Manisa'nın Kula ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak için midesine tüp taktıran bir kişi 1 yılda 96 kilo vererek, 197 kilodan 101 kiloya düştü.
Manisa'nın Kula ilçesinde fotoğrafçılık yapan 29 yaşındaki Burhan Demir, hayatı boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. Kilo problemini bir türlü aşamayan Demir, ameliyat olarak midesine tüp taktırmaya karar verdi. Kilolarından dolayı hareket etme güçlüğü de çeken Demir'in midesine geçtiğimiz yıl tüp takıldı. Demir, bir yıl boyunca 96 kilo verdi. Midesine tüp taktırılmadan önce 197 kilo olan Demir 96 kilo vererek 101 kiloya kadar düştü. Eski halinden eser kalmayan Demir, ameliyattan sonra hayatının da değiştiğini söyledi. Demir, "Kendimi bildim bileli bu kilolarımla mücadele ediyordum. Bu ameliyata karar verdiğimde 197 kiloydum. Artık hayatım çekilmez bir hal almıştı" dedi.
Bir yıl önce tüp mide ameliyatı olmayı karar verdiğini söyleyen Burhan Demir, "Risklerini, artısını, eksisini düşündüm. Benim için faydalı olacağını inandım. Ameliyatı olmadan önce 197 kilogram geliyordum. Kilolu olduğum zamanlarda yaşantımda çok zorluklar çekiyordum. Oturup kalkma, merdiven çıkma, en basitinden çorap giyme, arkadaşlarım ile gezme insanların bakışları beni çok etkiliyordu. Bir doktor arkadaşımın vasıtasıyla Elazığ'da doktor Ferhat Çay hocamızla tanıştım, hemen ameliyat olmaya karar verdim. Kolay bir ameliyat oldu" diye konuştu.

"1 YILDA 3 BİN KİLOMETRE YÜRÜDÜM"
Ameliyat öncesi yürümekte güçlük çeken Demir, tüp mide ameliyatı sonrasında hareketli yaşama da adapte oldu. Ameliyat sonrasında yürüyüş yaparak kilo vermeyi desteklediğini söyleyen Demir, "Ameliyattan sonra bir ay boyunca sıvı gıdalar tükettim. Bununla beraber yürüyüşle kilo vermeyi destekledik. Ortalama bir yılda 3 bin kilometre yürüdüm. Kilo vererek hedefime yaklaşmış bulunmaktayım. Yürüyüşlerimde arkadaşlarımda yanımda olduğu için kilo verdirmede faydası oldu" dedi.
Demir'in yaşadığı değişim çevresindekilere de örnek oldu. Demir'in arkadaşı Berkay Günay da arkadaşının yaşadığı değişimden etkilenerek tüp mide ameliyatını düşündüğünü söyledi. Günay, "En son zayıflamış halini gördükten sonra ben de bu ameliyatı düşünüyorum. 140 kilo civarındayım. Bu ameliyatın riskleri var mı onları sormak için bir araya geldik" diye konuştu.
Demir'in yürüyüşlerine eşlik eden arkadaşı Aytuğ Filik ise "Aynı mahallede büyüdük, uzun zamandır tanıyorum. Kendisi 197 kilo ile ameliyata girdi. Şu an 100 kilo. Resmen içerisinden benim gibi bir buçuk adam çıktı. Ameliyat olduktan sonra yürüyüş yaptık. Ona yoldaşlık yaptık. Onun sayesinde biz de fit bir vücuda sahip olduk" şeklinde konuştu.
(Hasan Yiğen/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Norveç'teki skandala CHP'den tepki
Deniz Gezmiş'in idam hükmü açık arttırmada
NATO'dan Türkiye'den özür diledi
Yeni Türkü rüzgarı Esenler'i sardı
1 yılda 96 kilo verdi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
Reza Zarrab'la ilgili şok iddia! Doğruysa olay olur!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
ABD'den Türkiye'ye Rıza Sarraf yanıtı!
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
AK Parti'de 26 il başkanı istifa etti
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
MHP Anamur teşkilatında toplu istifa!
Diyarbakır'da gerginlik
Diyarbakır'da gerginlik
Hariri Fransa'ya gidiyor
Hariri Fransa'ya gidiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Norveç'teki skandala CHP'den tepki
Norveç'teki skandala CHP'den tepki
Deniz Gezmiş'in idam hükmü açık arttırmada
Deniz Gezmiş'in idam hükmü açık arttırmada
NATO'dan Türkiye'den özür diledi
NATO'dan Türkiye'den özür diledi
Yeni Türkü rüzgarı Esenler'i sardı
Yeni Türkü rüzgarı Esenler'i sardı
1 yılda 96 kilo verdi
1 yılda 96 kilo verdi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den özür diledi
THY gayrimenkul şirketi kurdu
THY gayrimenkul şirketi kurdu
'Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır'
'Siyasetçi halka hesap vermek zorundadır'
Başbakan Binali Yıldırım Cizrelilere müjde verdi
Başbakan Binali Yıldırım Cizrelilere müjde verdi
Motosiklet sürücüsü köpeği ile böyle seyahat etti
Motosiklet sürücüsü köpeği ile böyle seyahat etti
100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine tepki
100 yıllık çınar ağaçlarının kesilmesine tepki
Grandmedical Manisaspor'un 6 puanı daha silindi
Grandmedical Manisaspor'un 6 puanı daha silindi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English