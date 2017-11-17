17.11.2017 16:15 1 yılda 96 kilo verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak için midesine tüp taktıran bir kişi 1 yılda 96 kilo vererek, 197 kilodan 101 kiloya düştü. Manisa'nın Kula ilçesinde fazla kilolarından kurtulmak için midesine tüp taktıran bir kişi 1 yılda 96 kilo vererek, 197 kilodan 101 kiloya düştü.

Manisa'nın Kula ilçesinde fotoğrafçılık yapan 29 yaşındaki Burhan Demir, hayatı boyunca fazla kilolarıyla mücadele etti. Kilo problemini bir türlü aşamayan Demir, ameliyat olarak midesine tüp taktırmaya karar verdi. Kilolarından dolayı hareket etme güçlüğü de çeken Demir'in midesine geçtiğimiz yıl tüp takıldı. Demir, bir yıl boyunca 96 kilo verdi. Midesine tüp taktırılmadan önce 197 kilo olan Demir 96 kilo vererek 101 kiloya kadar düştü. Eski halinden eser kalmayan Demir, ameliyattan sonra hayatının da değiştiğini söyledi. Demir, "Kendimi bildim bileli bu kilolarımla mücadele ediyordum. Bu ameliyata karar verdiğimde 197 kiloydum. Artık hayatım çekilmez bir hal almıştı" dedi.

Bir yıl önce tüp mide ameliyatı olmayı karar verdiğini söyleyen Burhan Demir, "Risklerini, artısını, eksisini düşündüm. Benim için faydalı olacağını inandım. Ameliyatı olmadan önce 197 kilogram geliyordum. Kilolu olduğum zamanlarda yaşantımda çok zorluklar çekiyordum. Oturup kalkma, merdiven çıkma, en basitinden çorap giyme, arkadaşlarım ile gezme insanların bakışları beni çok etkiliyordu. Bir doktor arkadaşımın vasıtasıyla Elazığ'da doktor Ferhat Çay hocamızla tanıştım, hemen ameliyat olmaya karar verdim. Kolay bir ameliyat oldu" diye konuştu.



"1 YILDA 3 BİN KİLOMETRE YÜRÜDÜM"

Ameliyat öncesi yürümekte güçlük çeken Demir, tüp mide ameliyatı sonrasında hareketli yaşama da adapte oldu. Ameliyat sonrasında yürüyüş yaparak kilo vermeyi desteklediğini söyleyen Demir, "Ameliyattan sonra bir ay boyunca sıvı gıdalar tükettim. Bununla beraber yürüyüşle kilo vermeyi destekledik. Ortalama bir yılda 3 bin kilometre yürüdüm. Kilo vererek hedefime yaklaşmış bulunmaktayım. Yürüyüşlerimde arkadaşlarımda yanımda olduğu için kilo verdirmede faydası oldu" dedi.

Demir'in yaşadığı değişim çevresindekilere de örnek oldu. Demir'in arkadaşı Berkay Günay da arkadaşının yaşadığı değişimden etkilenerek tüp mide ameliyatını düşündüğünü söyledi. Günay, "En son zayıflamış halini gördükten sonra ben de bu ameliyatı düşünüyorum. 140 kilo civarındayım. Bu ameliyatın riskleri var mı onları sormak için bir araya geldik" diye konuştu.

Demir'in yürüyüşlerine eşlik eden arkadaşı Aytuğ Filik ise "Aynı mahallede büyüdük, uzun zamandır tanıyorum. Kendisi 197 kilo ile ameliyata girdi. Şu an 100 kilo. Resmen içerisinden benim gibi bir buçuk adam çıktı. Ameliyat olduktan sonra yürüyüş yaptık. Ona yoldaşlık yaptık. Onun sayesinde biz de fit bir vücuda sahip olduk" şeklinde konuştu.

(Hasan Yiğen/İHA)

