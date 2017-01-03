03.01.2017 17:38 1 yılda 180 bin TL cezai işlem

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2016 yılında 180 bin TL cezai işlem uygulandığını açıkladı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2016 yılında 180 bin TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.



Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2016 yılı ile ilgili hazırlanan faaliyet raporunda idari yaptırımlardan cezai işlemlere, tutanaklardan ruhsat denetimlerine kadar yapılan faaliyetler ile ilgili açıklamalarda bulundu.



2016 yılı içerisinde 324 idari yaptırım karar tutanağı hazırlandığını belirten yetkililer, 180 bin 144 TL cezai işlem uygulandığını, tespit edilen 220 ruhsatsız iş yerinin 182'sinin ruhsatlandırıldığı ve 38 iş yerinin ruhsatsızlıktan dolayı faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı.



Yetki ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek



Süleymanpaşa halkının ortak kullanım alanlarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, kayıt dışı ekonomik oluşumları engellemek, tüketici haklarını korumak ve her türlü seyyar oluşumunun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri almak üzere hizmet ettiklerini belirten Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığı, huzuru, selameti ile ilgili yetkili mercilerin almış oldukları kararları belediye emir ve yasaklarını içeren yönetmelikleri uygulama, sonuçlarını izleme, önlem alma ve aldırma ayrıca belediye zabıtasına verilen görev, yetki ve sorumlulukları 2017 yılında da yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

