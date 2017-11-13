Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
1 yılda 14 araç çaldı, cezaevinden çıkınca yine çaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

1 yılda 14 araç çaldı, cezaevinden çıkınca yine çaldı

Kayseri'de 2017 yılı içerisinde 14 ayrı oto hırsızlığı yapan ve yakalanarak tutuklanan şahıs, cezaevinden izinli çıkınca 3 otobüs ve 1 kamyon daha çaldı.

Kayseri'de 2017 yılı içerisinde 14 ayrı oto hırsızlığı yapan ve yakalanarak tutuklanan şahıs, cezaevinden izinli çıkınca 3 otobüs ve 1 kamyon daha çaldı.
Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda kentte meydana gelen otobüs ve kamyon hırsızlığı olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda benzer yöntemle oto hırsızlığı yapan ve 2017 yılı içerisinde 3 farklı zamanda yakalanarak 14 ayrı oto hırsızlığı olayından tutuklanan Yunus K'nın cezaevinden 1 hafta izinli çıktığı tespit edildi. Şüphelerini Yunus K.'nın üzerinde yoğunlaştıran ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yunus K.'nın sorgusunda kayıp olan 2 otobüsün yerini gösterdiği ve toplamda 4 oto hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.
Yunus K., işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
(Turan Bulut/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tolgay: Hakemlere sahip çıkmalıyız
Merkez dolar tahminini yükseltti
Antalya'da FETÖ soruşturması: 17 tutuklama
Deplasmanda 3'te 3
Türkiye Arakanlı kardeşlerini unutmuyor
Yardım tırları Irak'a geçiyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
CHP, HDP, MHP'nin Meclis Başkan adayları belli oldu
'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'
'Türkiye maçını ciddiye almalıyız'
Osman Baydemir gözaltına alındı
Osman Baydemir gözaltına alındı
Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem
Irak'ta 7.3 büyüklüğünde deprem
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
PKK'nın elindeki silah bakın hangi ülkeye ait!
Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
Erdoğan yabancı kuralı için tarih verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tolgay: Hakemlere sahip çıkmalıyız
Tolgay: Hakemlere sahip çıkmalıyız
Merkez dolar tahminini yükseltti
Merkez dolar tahminini yükseltti
Antalya'da FETÖ soruşturması: 17 tutuklama
Antalya'da FETÖ soruşturması: 17 tutuklama
Deplasmanda 3'te 3
Deplasmanda 3'te 3
Türkiye Arakanlı kardeşlerini unutmuyor
Türkiye Arakanlı kardeşlerini unutmuyor
Yardım tırları Irak'a geçiyor
Yardım tırları Irak'a geçiyor
Tam bir vahşet: Diri diri yaktılar!
Tam bir vahşet: Diri diri yaktılar!
Tam 5 bakanlık kaldırılıyor
Tam 5 bakanlık kaldırılıyor
'Esed rejimi insanlığa karşı suç işledi'
'Esed rejimi insanlığa karşı suç işledi'
Deprem uzmanından korkutan uyarı
Deprem uzmanından korkutan uyarı
Portakalda erken hasat bereketi
Portakalda erken hasat bereketi
Bursaspor'da Bilal Kısa şoku
Bursaspor'da Bilal Kısa şoku

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English