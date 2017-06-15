1 yaşındaki çocuğa kreşte bakıcı dayağı

Osmaniye'de 1 yaşındaki çocuk, uyumadığı için bakıcısı tarafından dövüldü.

Osmaniye'de 1 yaşındaki çocuk, uyumadığı için bakıcısı tarafından dövüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bulunan özel bir kreşe giden 1 yaşındaki M.T. isimli çocuğun ailesi akşam çocuklarını kreşten alınca boynunda çizik fark etti. Hemen kreş yetkilileri ile irtibata geçen baba Murat T. sınıfın güvenlik kameralarını izlemek istedi. Güvenlik kamerasını izleyen baba, bakıcı tarafından çocuğuna şiddet uyguladığını görünce şok yaşadı. Soluğu adliyede alan Murat T. kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan sınıf ortamındaki görüntülerde 1 ile 3 yaşları arasında değişen 4 çocuk görünüyor. 20'li yaşlardaki kadın bakıcı ise 1 yaşındaki M.T'yi uyutmaya çalışıyor. Uyumamak da ısrar eden çocuğu kollarıyla silkeleyip yere doğu itekleyen bakıcı yerde ayağı ile tekme atıyor. Bakıcı, diğer bir görüntüde ise çocuğun boğazını sıkıyor.

Olayla ilgili adli ve idari yönden soruşturma açıldığı bildirildi.

