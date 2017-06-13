1 ton uyuşturucuya tutuklama geldi

Akdeniz açıklarında uluslararası sularda Kongo bayraklı bir gemide ele geçirilen 1 ton 71 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 9 mürettebat, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Akdeniz açıklarında uluslararası sularda Kongo bayraklı bir gemide ele geçirilen 1 ton 71 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 9 mürettebat, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan geminin kaptanı A.E.'nin (55) yanı sıra mürettebat H.A.G. (45), O.İ. (45), B.C. (42), L.E. (59), B.P (40), Y.P. (41), M.K. (45) ve M.I. (29), Marmaris Adliyesi'ne getirildi. Savcı tarafından ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, gece saat 04.00'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 zanlı tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

(Vural Efecik /İHA)