1 ton helva yapıp dağıttılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aşçılar, 1 ton helva yapıp iftarda halka ikram etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aşçılar, 1 ton helva yapıp iftarda halka ikram etti.

Nazilli Profesyonel Aşçılar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçede ilk kez yapılan iftarlık helva etkinliğinde dernek üyesi aşçıların cadde ortasında pişirdikleri kazanlar dolusu helva ilgi odağı oldu. Nazilli'nin en işlek caddesi olan Hürriyet Caddesi Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezi önünde dernek binalarının hemen yanında caddeye onlarca kazan koyarak helva yapımına girişen aşçıları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nazilli'de düğün ve cemiyetlerde yaptıkları lezzetli yemeklerle binlerce vatandaşı doyuran ve her biri birer marka olan profesyonel aşçıları bir arada gören vatandaşlar şakayla karışık olarak "Aşçılarımız acaba kazan mı kaldırdı" demekten kendilerini alamadı. Dikkatli bakışlarla helvanın hazırlanmasını izleyen caddeden geçenler hazırlanan helvanın bir ton olduğunu öğrendiklerinde ise "düğünlerde bile bunun onda birini görüyorduk. İlk defa bu kadar aşçıyı ve bir ton helvayı bir arada görüyoruz. Hayırlarını Allah kabul etsin" dediler.

