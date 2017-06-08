1 ton eroinin yolculuğu Pakistan'da başlamış

Türkiye'de yakın tarihinin en yüklü uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 1 ton 71 kilogram eroin maddesini taşıyan Commander Tide gemisinin Pakistan çıkışlı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'de yakın tarihinin en yüklü uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 1 ton 71 kilogram eroin maddesini taşıyan Commander Tide gemisinin Pakistan çıkışlı olduğu ortaya çıktı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik Demokratik Kongo bandıralı Commander Tide (İMO:8413150) isimli geminin taşımış olduğu yüklü miktarda uyuşturucu madde ile Pakistan ülkesinden hareket ederek Süveyş Kanalından Akdeniz'e ulaştığı bilgisi elde edilmiştir. Edinilen bu istihbari bilgi üzerine, söz konusu gemiye 1988 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddellerin Kaçakçılığına karşı BM Sözleşmesinin 17. maddesi gereğince Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir gemi ile uluslararası sularda müdahale edilmiştir. Uyuşturucu taşıdığı düşünülen gemi yapılan yakalama neticesinde Türk asıllı mürettebatı ile birlikte Marmaris Aksaz Deniz Üst Komutanlığı Limanına intikal ettirilmiştir. Marmaris Sulh Ceza Hakimliğinden alınan usulüne uygun arama kararı ile Commander Tide isimli gemide arama-el koyma işlemi yapılmıştır. Yapılan arama sonucunda 40 çuval içerisinde 1007 paket halinde 1 ton 71 kilogram 837 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gemi mürettebatı olan 9 kişi gözaltına alınmıştır. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma çok yönlü olarak devam ettirilmektedir" denildi.



9 TÜRK MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Uluslararası sularda gerçekleştirilen operasyonda Demokratik Kongo bandıralı Commander Tide isimli geminin Türk mürettebatından M.R., M.K., A.E., H.A.G., Y.K., B.P., O.İ. B.C. ve L.E. isimli şüphelilerin sorgulamaları devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

(Bekir Tosun /İHA)