1 terörist teslim oldu

Hakkari'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 1 erkek bölücü terör örgütü mensubunun 5 Temmuz günü Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Tekeli Taburundaki görevlilere silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu belirtildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.