1 terörist teslim oldu, 2 işbirlikçi gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele kapsamında devam den operasyonlar kapsamında Mardin'de 1 teröristin teslim olduğunu, 2 işbirlikçinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadele kapsamında devam den operasyonlar kapsamında Mardin'de 1 teröristin teslim olduğunu, 2 işbirlikçinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

TSK, 07 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Siirt/Pervari'de devam eden operasyonda, tespit edilen 2 mağara içerisinde; 2 bin kilogram amonyum nitrat, 50 litre mazot, 30 adet pil ve çok miktarda muhtelif malzemenin ele geçirildiği bildirildi. Yine Pervari ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde, 5 kilogram amonyum nitrat, 3 adet el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Mardin Nusaybin'de Suriye PYD/PKK barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist, hudut birliklerine teslim oldu. Nusaybin'de devam eden operasyonda, 15 bin 200 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi, bölücü terör örgütü işbirlikçisi 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında; Dargeçit ilçesinde 1 el yapımı patlayıcı, Bitlis Tatvan'da 1 el yapımı patlayıcı ve Muş Merkez'de 1 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Hakkari/Yüksekova'da devam eden operasyonda, icra edilen arazi aramasında bir adet RPG-7 roketatar ele geçirildi. Şırnak/Silopi'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü halde 5 adet el bombası ve 5 adet kapsül ele geçirildi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)