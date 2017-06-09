1 terörist daha teslim oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgilere göre, 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, ilçeye bağlı Ayvalık köyü girişinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, ifadesi alınmak üzere Ayvalık Jandarma Karakoluna götürüldü.

(Serdar Gükçe /İHA)