1 terörist daha öldürüldü

Erzurum Valiliği, Şenkaya ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Erzurum Valiliği, Şenkaya ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şenkaya-Göle kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması maksadıyla geniş çaplı operasyonlara aralıksız devam ediyor. 18 Mayıs 2017 günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-14 operasyonu kapsamında Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şenkaya Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Güvenlik Korucularından oluşan birliklerce, gece saatlerinde icra edilen oynak pusu faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının tespit edilmesi üzerine temas sağlanmış olup temas sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan aldığımız destekle operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)