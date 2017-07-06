1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirilirken, çantaya tuzaklı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta terör örgütüne yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirilirken, çantaya tuzaklı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızılağaç Beldesi güneyi Şenyayla bölgesi Davderal Tepe mevkiinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bölücü terör örgütüne yönelik F-4 savaş uçağı, silahlı insansız hava aracı ve atak taarruz helikopterlerinin de kullanıldığı 'Şehit Uzman Çavuş Sami Saygı 2017-73' operasyonu icra edildiği bildirildi. Bir teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Etkisiz hale getirilen BTÖ mensubuna ait 1 adet kalaşnikof tüfek, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 150 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet tabanca, 1 adet flaş bellek ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 5x5 ebadındaki bir adet sığınak içerisinde ise 1 adet silah üstü termal dürbün ve 1 adet büyük telsiz (sırt telsizi), 1 adet güneş paneli, 1 adet fotoğraf makinesi, 5 adet flash bellek, 8 adet ajanda, 15 bin 400 TL ve 32 bin Euro, 6 adet serum, 4 adet damar iğnesi, 1 kutu vitamin, 7 kutu ağrı kesici, 20 adet şırınga, 1 kutu novalgin iğne, 1 adet sprey iğne, 1 kavanoz bitki özlü krem, 3 adet akü, 16 adet büyük boy pil, 1 adet radyo, 50 metre kablo, 3 adet mont, 5 adet sırt çantası, 2 adet met, 1 adet (kırılmış) telsiz, 1 adet tablet, bol miktarda örgütsel doküman, muhtelif gıda malzemeleri ve çantaya tuzaklı EYP ele geçirilmiş, EYP ekiplerce imha edilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(Nejdet Armağan/İHA)