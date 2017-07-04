1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde bir terörist silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde bir terörist silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz Kızılmescit köyü bölgesinde icra edilen 'Şehit J.Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-143'operasyonu kapsamında 03 Temmuz 2017 günü saat 22.20 sıralarında bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan temas sonucu 1 erkek BTÖ mensubu silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

(Ercan Topaç/İHA)