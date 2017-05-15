1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırıda bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yapılan atışlarda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. (Melih Yiğit /İHA)
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