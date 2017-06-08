1 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında F-16 uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında bir PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.
Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında F-16 uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında bir PKK'lının öldürüldüğü belirtildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "8 Haziran 2017 günü ilimiz merkez Oğul Köyü kırsal alanında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde en az 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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