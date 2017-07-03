1. ön eleme rövanş maçları yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunun rövanş müsabakaları yarın oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunun rövanş müsabakaları yarın oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu heyecan 1. ön eleme maçlarıyla devam ediyor. Ön elemede yer 10 ekip rövanş maçlarında 2. ön eleme yükselmek için mücadele edecek. Müsabakaların programı ve ilk maçların sonuçları şöyle:

19.00 Trepca (1) - Vikingur (2)

19.00 Infonet Tallinn (0) - Hibernians (2)

20.30 Europa (2) - The New Saints (1)

21.30 Santa Coloma (0) - Alashkert (1)

21.30 La Fiorita (0) - Linfield (1)

