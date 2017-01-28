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1 milyonluk 'FETÖ' vurguncuları yakalandı
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1 milyonluk 'FETÖ' vurguncuları yakalandı

İstanbul Silivri'de yaşayan yaşlı çifte 'FETÖ' kumpası kurarak yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

İstanbul Silivri'de yaşayan yaşlı çifte "FETÖ" kumpası kurarak yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.
Olay, geçtiğimiz Ağustos ayı başlarında Silivri'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal varlıkları nedeniyle yaşlı çifti hedef alan kumpas çetesi, akıllara durgunluk veren bir plan hazırladı. Yaşlı adam adına FETÖ'yü öven sahte bir bildiri hazırlayan çete, bunu bir kişi aracılığı ile Silivri Küçükkılıçlı Mahallesi Camii'ne bıraktırdı. 8 Ağustos tarihinde FETÖ'yü öven bildiriyi bulan cami imamı, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bildiride adı geçen 72 yaşındaki R.Ş.'yi gözaltına aldı. Cami etrafında bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma ekipleri yasa dışı bildiriyi bırakan şahsın 72 yaşındaki R.Ş. olmadığını, beyaz bir araçla gelen genç biri tarafından bırakıldığını tespit etti. Adliyeye sevk edilen yaşlı adam, bunun üzerine serbest bırakıldı.

EŞİ ADINA MAİL ATTILAR
Boş durmayan kumpas çetesi, bu kez 21 Ağustos tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne R.Ş.'nin eşi S.Ş. ismiyle bir ihbar maili gönderdi. Mail içeriğinde eşi R.Ş.'nin hakim ve savcılara rüşvet vererek tutuklanmaktan kurtulduğunu belirtilmesi üzerine jandarma S.Ş.'yi ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesine çağrıldı. Ancak yaşlı kadın böyle bir maili kendisinin atmadığını ve eşinin bu tür ilişkilerinin olmadığını savundu.
Kumpas çetesi bu girişimlerinde de başarılı olmayınca 2 Eylül 2016 tarihinde PTT şubesinden bu kez Silivri Kaymakamlığına bir ihbar zarfı gönderdi. Zarf içerisinde FETÖ/PYD terör örgütü liderini öven bir kitap, 15 Temmuz darbe girişimi öven yazı ve R.Ş.'nin hakim ve savcılara rüşvet vererek tutuklanmaktan kurtulduğunu belirten bir mektup bulundu. Zarfın, Selimpaşa PTT şubesinden gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine Silivri Jandarma ekipleri PTT şubesinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin yaşlı çifte de izletilmesiyle zanlılardan biri teşhis edildi.

250 BİN TL DE İSTEYİNCE YAKALANDILAR
S.Ş. zarfı gönderen şahsı tanıdığını, petrol istasyonu açmak vaadiyle daha önce arsa alışverişi yaptıkları emlakçının yanında gördüğünü ve kendisini Silivri Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilisi olarak bildiğini söyledi. Şahısların yaşlı çiftten arsalarında açılacak sözde petrol istasyonu konusunda oluşacak olumsuzların giderilmesi ve resmi prosedürlerin çözülmesi için parça parça 500 bin TL ve Mahmutbey'de bulunan arsasının satış vekaletini verdiği öğrenildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri Emlakçı S.U. ve müdür lakaplı C.B.'yi takibe aldı. Tekrar harekete geçen kumpas çetesi zanlıları, bu kez yaşlı çiftten haklarındaki FETÖ soruşturmasını önlemek bahanesiyle 250 bin TL istedi. Dolandırıcıların son talebi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iki zanlıyı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Yusuf Eker / İHA)


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