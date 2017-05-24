1 milyon TL'lik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş

Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan bandrolsüz ve kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin aynı zamanda tuvalette bulunan hortumla doldurulduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan bandrolsüz ve kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilerin aynı zamanda tuvalette bulunan hortumla doldurulduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, alınan bir ihbar üzerine Gaziosmanpaşa'da bulunan bir depoyu bir süre takip eden Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde depoya operasyon düzenledi. Dış görünümü depoyu andıran dükkana baskın düzenleyen ekipler içeride aramalarda bulundu. Yapılan incelemelerde dükkanın ve arka kısmında eşyaların altında gizlenmiş kaçak ve sahte içkiler ele geçirildi. Depoda incelemelerini sürdüren polis ekipleri şahısların kaçak içkileri deponun tuvaletinde doldurdukları belirlendi. Şahısların aynı zamanda tuvalette kullandıkları su hortumu ile içkileri şişeleri doldurdukları belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan içkilere kamyon içki ele geçirildi. İçkilere imha edilmek üzere el konuldu. Polis ekipleri depo sahipleri ve kaçak içki imalatçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

