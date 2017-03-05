1 liraya dert dinliyorlar

Çanakkale'de iki üniversite öğrencisi, farkındalık oluşturmak amacıyla 1 lira karşılığında dert dinliyor.

Çanakkale'de iki üniversite öğrencisi, farkındalık oluşturmak amacıyla 1 lira karşılığında dert dinliyor.

Çanakkale'de Çarşı Caddesi'nde üniversite öğrencileri Can Duran ile Sevgi Arslaner, farkındalık oluşturmak amacıyla 1 lira karşılığında dert dinliyor. Para yerine kitap, yiyecek ve içecek de kabul eden ikili, dert dinlemelerine güvence olarak ise gizliliklerinin esas olması şartını gösteriyorlar. Kendileri için paranın önemli olmadığını vurgulayan ikili, insanların bir gülümsemelerinin de kendileri için yeterli olduğunu dile getirdi.



"İNSANLAR PEK ANLATMAYI SEVMİYOR"

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gören 21 yaşındaki Can Duran, "Dert dinlemek aslında şöyle, insanlar pek anlatmayı sevmiyor. İnsanın içinde kalan gizli sırlar var. İnsan tanımadığına daha iyi anlatıyor aslında derdini. Öyle düşündük. Bu fikri buradan çıkarttık. 1 lira bizim için kazanç değil aslında. Sadece insanlar sokakta mutlu olmayı, bir gülümseme de bizim için kafi. Böyle düşündük. Buradayız, eğleniyor halkımız. Ne güzel. Bizde aynı şekilde eğleniyoruz. Zaman değişti, insanlar birbiriyle konuşmaz oldu. Komşuluk ilişkileri bitti. Sokakta geçerken birbirlerine bakmıyorlar. Arabalar mesela yer vermiyorlar. Öyle şeyler var. Farkındalık oluşturmak, evet, mesela az önce insanlar geldiler anlattılar bazı dertlerini. Geçti mi? Geçeceğini düşünüyor muyuz? Hayır. Paylaşmak güzeldir. Paylaştıkça azalır, inancımız bu yönde. Dinlediğimiz ilginç bir dert aslında olmadı. Sigarayı bırakamadığını söyleyenler var. Oğlu üniversiteyi tekrardan okuyor, kazanamamış, bir daha hazırlanıyormuş. Öyle bir şey dinledik. Az önce bir ablamız geldi, daha şahsi bir derdini anlattı. Biraz üzüldükte açıkçası. Böyle dertler de oluyor. İnsanlarla iç içe olmak bizim için güzel. Küçük bir hatıra, yarın bir gün bir arkadaşının yanına gittiğinde 'Çocuklar vardı sokakta, böyle şeyler yapıyordu' demeleri bizim için kafi, bizim için yeterli. Talep aslında fena değil. İnsanlar gülümsüyor. Gülümsemeleri bile bizim için yeter. 'Çocuklar ne yapıyor' diyorlar. Talep, halk yaklaşmıyor, tabi ki biraz çekince yaşanıyor ama en azından böyle bakıyorlar. Güzel oluyor" dedi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Sevgi Arslaner ise, "Bize çok garip şeyler geliyor. Az önce 2 buçuk yaşında bir seyircimiz vardı. Kendisi bize Pepe'yi izleyemediğini anlattı. Sonra böyle esnafları çağırdı. Esnaflar bize çay ısmarladı. Aslında bunlar, böyle şeyler güzel şeyler. Bunun için geliyoruz. Mutluyuz, öğrenciyiz. Aslında biz bunun 3 liraya başka şehirde yapıldığını duyduk. 3 lirayı denedik. Burada tutmadı. Bizde 1 liraya yaptık. Haftaya zamlı yapmayı düşünüyoruz. Kaçırmadan gelirseniz çok mutlu oluruz. Görenlerin tepkileri genelde gülüp geçiyorlar. Ama gelip derdini anlatan insanlar da çok oluyor. Genel olarak olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce / İHA)