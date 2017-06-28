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1 haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi
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1 haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde 36'sı ölü toplam 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde 36'sı ölü toplam 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 19-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 835 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 866 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 50 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 474 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda bin 395'i terör suçlarından (PKK/KCK 866, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 474, sol terör örgütleri 5), bin 857'si siber suçlar, planlı asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplam 3 bin 252 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde 36'sı ölü, 16'sı teslim, 13'ü sağ olmak üzere toplam 65
terörist etkisiz hale getirildi.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 344 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 23 ilde (Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Çankırı, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat) 344 şüpheli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARDAN 72 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Siber suçlarla mücadelede FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 161 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 666 kişiden 72'si gözaltına alındı.

EMNİYET VE ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 351 ARANAN ŞAHIS İLE 643 ARANAN ARAÇ YAKALANDI
Vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 81 ilde 26 bin 25 personelin katılımıyla "Huzur Arife" uygulaması yapılarak, 258 bin 487 şahıs ile 101 bin 949 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda 172 şahıs gözaltına alındı, 351 aranan şahıs ile 643 aranan araç yakalandı. Ayrıca kanuna aykırılığı tespit edilen 296 şahıs ile 3 bin 933 araca 1 milyon 356 bin 184 TL para cezası uygulandı. 22 Haziran Perşembe günü 81 ilde 15 bin 202 personelin katılımıyla kaçak tütün mamullerini piyasaya arz eden iş yerlerine yönelik "Duman" operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 5 bin 231 iş yeri kontrol edildi, 9,6 milyon TL cezai yaptırım uygulandı.
(Uğur Kan Yüksek / İHA)

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