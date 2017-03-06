1 haftada 40 binden fazla kişi Musul'u terk etti

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da geçtiğimiz hafta içinde 40 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da geçtiğimiz hafta içinde 40 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Irak güçleri Musul kentinin batısını terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için 19 Şubat'ta geniş çaplı bir askeri operasyon başlatmıştı. Elverişsiz hava koşullarına rağmen ilerlemeye devam eden Irak güçleri, bölgede bazı noktaların kontrolünü yeniden sağladı. Operasyon başladığı günden bu yana Irak güçleri ile DEAŞ militanları arasında en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Tümgeneral Haydar Al Maturi, DEAŞ militanlarının bölgede büyük tahribat gerçekleştirmek amacıyla en az 6 patlayıcı yüklü adet gönderdiğini, militanların ev ev gezerek keskin nişancılar yerleştirdiğini söyledi. Irak özel kuvvetlerde görevli Binbaşı Ali Talib, DEAŞ militanlarının evlere havan takımları ve keskin nişancılar konuşlandırdığını dile getirdi. ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ müdafaa noktalarının yok edilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyen Ali Talib, çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Yaşanan çatışmalarda bölge halkı da evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz hafta 40 binden fazla kişi Musul'dan ayrıldı. Son günlerde, kentten ayrılanların sayısında artış görüldüğü kaydedildi. Yardım kuruluşları da, kentten kaçanların yerleştirildiği kampların dolu olduğunu bildirerek kaygı duyduklarını dile getirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, dün yaptığı açıklamada, Musul'da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin haberler nedeniyle örgütün ciddi endişeleri olduğunu aktardı. Açıklamada, Iraklı yetkililerden daha fazla bilgi talebinde bulunulduğu bildirildi.

