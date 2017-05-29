1 buçuk milyonluk hırsızlığa 13 gözaltı

İzmir'de, bir fabrikaya girerek 1 buçuk milyon değerindeki para ve altınları çaldığı iddia edilen 13 şüpheli operasyonla yakalandı.

İzmir'de, bir fabrikaya girerek 1 buçuk milyon değerindeki para ve altınları çaldığı iddia edilen 13 şüpheli operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın güvenlik kameraları kesilerek bir soygun gerçekleştirildi. Hırsızlık olayında, kasa içerisinde bulunan külçe altınlar, yüklü miktarda Amerikan dolarları, yine yüklü miktarda euro ve çok sayıda takı çalındı. Altın ve paraların değerinin 1 buçuk milyon TL olduğu ifade edilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.



BİR ŞÜPHELİNİN EVİNDEN FETÖ KİTAPLARI ÇIKTI

Jandarma, kısa sürede yaptığı çalışma sonucunda soygunun organize bir suç örgütü tarafından yapıldığını tespit etti. Ekipler, toplamda 15 kişiyi tespit ederek operasyonun düğmesine bastı. Evlere ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, 13 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, baskın yapılan şüphelilerin bazılarının evlerinden FETÖ lideri Fethullah Gülen kitapları bulundu. Külçe altın ve ziynet eşyaların büyük bir kısmının ise İstanbul'da bir kuyumcuya satıldığı bildirildi.

