1 buçuk milyon gelir elde ediyorlar!

Bursa ve Yalova ormanlarından yılda 25 ton ıhlamur toplanıyor. Köylüler, son yıllarda fiyatı 100 lirayı bulan şifa deposu ıhlamurdan 1 milyon 450 bin TL gelir elde ediyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Yalova'nın Çınarcık ilçelerinde yıllık 25 ton ıhlamur çiçeği toplandığını açıkladı. Orman Bölge Müdürü Arif Can, odun dışı orman ürünleri hakkında değerlendirme yaparak, "Bölge müdürlüğümüz sorumluluk alanı olan Bursa ve Yalova illerinde 100 bin dekar ıhlamur ormanından 38 bin dekar alanda çiçek toplanıyor. Bölgemizde yaklaşık 250 hane geçimini ıhlamur toplayarak sağlıyor. Çınarcık ve Mustafakemalpaşa ilçelerimizde yaklaşık 25 ton ıhlamur hasat ediliyor" dedi.

Köylünün ıhlamurdan 1 milyon 450 bin TL gelir elde ettiğini söyleyen Can, "Ihlamur, ormanlarımızın ülke ekonomisine sağladığı önemli katkılardan biridir. Soğuk kış günlerinde bir bardak ıhlamur içerken, ormanlarımızın bize sunduğu gizli hazineleri unutmamak gerekir. Bu yüzden bölge müdürlüğümüz her yıl ortalama 25 bin adet ıhlamur fidanı yetiştirmektedir. Ayrıca bakım, canlandırma kesimi, budama ve aşılama çalışmalarımız da devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Arif Can, ıhlamur üretiminin çiçek açma zamanında yapılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ihlamur hasadı çok kısadır. Mayıs sonu ve haziran başından itibaren 2-3 haftalık bir dönemdir. Çiçekler tam açmadan toplama yapılmamalıdır. En lezzetli ıhlamur çayı bu dönemde toplanan çiçeklerden elde edilir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ormandan topladıkları ıhlamurların kilosunu 20 ila 25 liradan satıyor. Aktarlarda kilosu 30 ila 70 lira olan ıhlamurun geleneksel paketleri 70 ile 100, demlik bardak poşetlerin kilosu ise 150-300 TL.

