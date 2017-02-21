1 buçuk dakikada 10 bin liralık sigara çaldılar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hırsızlık çetesi, yaklaşık 1 buçuk dakika içerisinde 10 bin lira değerindeki sigaraları kasalarla çalarak kayıplara karıştı. Soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hırsızlık çetesi, yaklaşık 1 buçuk dakika içerisinde 10 bin lira değerindeki sigaraları kasalarla çalarak kayıplara karıştı. Soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz 11 Şubat Cumartesi günü saat 05.20 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy'deki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki iş yerlerine dadanan otomobilli hırsızlık çetesi, gece saatlerinde bir marketin önüne geldi. Otomobilde bekleyen çete üyeleri, bir süre sonra araçtan inerek levyeyle marketin kapısının kilidini kırdı. Kilidi kırmalarının ardından içeriye giren hırsızlar, market içerisinde dolaştıktan sonra sigara reyonuna yöneldi. Reyondaki sigaraları kısa sürede çalmak isteyen hırsızlar, market içerisindeki boş meyve kasalarını kullandı. Sigaraları kasalara dolduran hırsızlar, 3-4 seferde reyonu boşaltarak geldikleri araca doldurdu. Soygunun ardından aracına binen hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



DÜKKANIN AÇMAYA GELİNCE ŞOKE OLDU

Soygunun ardından marketin önüne gelen bir müşteri iş yerinin kapısını açık görünce içeriye girdi. İçeride market sahibi Hasan Koğul'u bulamayan müşteri, kapının önünde oturarak beklemeye başladı. Kısa süre sonra marketi açmaya gelen Koğul, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğradı Kapının kırılıp içeriye girildiğini ve sigara reyonunun boşaltıldığını gören Koğul, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, soyguncuların yakalanmasını için çalışma başlattı.



1 BUÇUK DAKİKADA 10 BİN LİRALIK SOYGUN

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızlık çetesi otomobille marketine önüne gelip park ediyor. Hırsızlar bir süre sonra araçtan inerek kapının kilidini kırıyor. Kilidi kırmalarının ardından içeriye giren hırsızlar bir süre içeride dolaşıyor. Ardından sigara reyonuna yönelen hırsızlar, marketteki sigaraları elden ele boş kasalara doldurarak soygunu gerçekleştiriyor. Çaldıkları sigaraları arabaya boşaltan hırsızlar daha sonra kayıplara karışıyor.



"KANUNLARIN AĞIRLAŞTIRILMASINI İSTİYORUM, HIRSIZLIK SUÇU HADDİNDEN FAZLA HAFİF"

İş yeri sahibi Hasan Koğul, "Her sabah olduğu gibi gazeteleri yüklendim, geldim baktım ki dükkanım açık. Komşulardan bir tanesi kapıda oturuyordu. Bana, 'Ya Hasan abi neredesin ben seni bekliyorum, dükkanı açmış bırakmış gitmişsin' dedi. Baktım ki kapı geriye doğru açılmış. Kepengi yukarıya çekip, kilitleri kopartmışlar. Levye ya da makasla kesmişler. Ondan sonra içeriye girdim baktım ki sigaralar yok. Yüklenip, götürmüşler. Sonra dükkanı kapatıp polise gittik. Polisler gelip parmak izlerini aldılar. Aşağıya yukarı 10 bin liralık zararım var. Hırsızlar 3 kişi, boş kasaya sigaraları doldurmuşlar, 3-4 seferde boşaltmışlar. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor, inşallah da son olur. Alarm sistemi kurdurdum, kilitleri de değiştirdim. Artık kendimize göre bir şeyler yapacağız. Kanunların ağırlaştırılmasını istiyorum, hırsızlık suçu haddinden fazla hafif, 2-3 ay yatıyor sonra çıkıyor ama verdiği zarar daha fazla. Çoluk çocuğumun rızkı gitti zehir zıkkım olsun" dedi.

(Doğan Can Cesur / İHA)