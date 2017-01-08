08.01.2017 16:58 1.Amatör kümede favoriler kazandı

Malatya 14. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Malatya 14. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6.hafta müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu.



A Grubu'nda favori takımlar Malatyaspor ve 1932 Malatyagücü takımları haftayı galibiyetle kapatırken, B Grubu'nda ise lider Hekimhan Belediyesi Girmanspor, Demirspor'u yenerek liderliğini sürdürdü.



1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 6.haftada oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:



A Grubu



1932 Malatyagücü 3-2 1966 Malatya Gençlikspor, Adafı Kartalspor 1 - 1 Battalgazi Belediyespor, Doğanşehir Belediyespor 1 - 4 Orduzuspor, Kaldırımgücü 1 - 5 Malatyaspor



B Grubu



Malatya Sanayispor 1 - 2 Ataköyspor, Akçadağspor 0 - 3 Arguvan Belediyespor, Malatya Telekomspor 2 - 1 44 Malatyaspor, Malatya Demirspor 0 - 1 Hekimhan Belediyesi Girmanaspor

