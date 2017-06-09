1,5 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

Eskişehir'de 47 yaşındaki astsubay emeklisi Ramazan Yılmaz, 1,5 yaşındaki oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Eskişehir'de 47 yaşındaki astsubay emeklisi Ramazan Yılmaz, 1,5 yaşındaki oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Mamuca Yolu üzerinde bulunan bir mermer fabrikası yakınındaki boş araziye aracı ile gelen Ramazan Yılmaz henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı oğlu Hasan Polatcan Yılmaz'ı iki el ateş açarak öldürdü. İkinci evliliğini yaptığı öğrenilen Yılmaz'ın, oğlunu öldürdükten sonra ilk eşini arayarak 'Oğlumu öldürdüm. Ben de intihar edeceğim' diyerek telefonu kapattığı ileri sürüldü. Eski eşinin intihar edeceğinden şüphelenen kadın durumu 155 polis ihbar hattına ve oğluna bildirdi. Babasının intihar edeceğini öğrenen oğlu, belirttiği adrese gittiğinde babasının ve kardeşinin cansız bedenlerinin yan yana olduğunu gördü. İhbar üzerine ise olay yerine gelen polis ekipler, acı olaya şahit oldu.



"OĞLUMU KİMSEYE EMANET EDEMEZDİM"

Baba Yılmaz'ın intihar etmeden önce iki küçük kağıda not yazdığı öğrenildi. Baba notun birisinde 'Beni oğlum ile birlikte köyüme yan yana gömün. Başka yere gömmeyin' diğer notta ise 'Oğlumu kimseye emanet edemezdim' yazdığı iddia edildi.



İLK EŞİNDEN OLAN OĞLU YAKINLARINA SALDIRDI

Babasının ve kardeşinin öldüğüne şahit olan oğlu, olay yerine gelen yakınlarına taş ile saldırdı. Sinir krizi geçiren oğlunu 112 Acil Servis ekipleri hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde bulunan cenazeler yapılan incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Diğer yandan Ramazan Yılmaz'ın ikinci eşinin Eskişehir Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalıştığı öğrenilirken, kadının haber sonrasında sinir krizi geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

(Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan - Kadir Çetin /İHA)