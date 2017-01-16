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1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
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1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı

Diyarbakır'da mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan 4 polis memurundan Miraç Kadir Özcan'ın evli ve 1,5 yaşında kızı olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan 4 polis memurundan Miraç Kadir Özcan'ın evli ve 1,5 yaşında kızı olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan polislerden 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan'ın Trabzon'daki baba ocağına ateş düştü. Şehidin Kalkınma Mahallesi Mekan Sokak Nasip Sitesi'nde ikamet eden ailesinin evine giden Trabzon Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, acı haberi aileye verdi. Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır'da görev yapan polis memuru Özcan'ın evli ve 1,5 yaşında kızı olduğu, babası Ali Özcan'ın da emekli polis olduğu öğrenildi. Acı haber sonrası şehidin baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı. Aldığı acı haberle fenalaşan şehidin annesi Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.
(Ersen Küçük - Ozan Köse /İHA)
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