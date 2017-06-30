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1.5 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü
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1.5 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

Zonguldak'ta 1.5 yaşındaki çocuk, dördüncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakıma alındı.

Zonguldak'ta 1.5 yaşındaki çocuk, dördüncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakıma alındı.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddialara göre 1.5 yaşındaki M.A.K., dördüncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Önce ağaca takılan küçük çocuk ardından toprak zemine düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Çocuk yoğun bakım servisine alınan küçük çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, "1.5 yaşındaki bir çocuğumuz bugün saat 14.30 sıralarında çocuk acil servisimize başvurdu. Dördüncü kattan düşme sebebiyle 112 tarafından tarafımıza intikal ettirildi. Acil servisteki değerlendirmelerden sonra akciğer tomografisinde akciğer zarı ile göğüs duvarı arasında travmaya bağlı hava birikimi bulgu saptandı. Onun dışında şu ana kadar çıkmış olan görüntülemelerinde ve tetkiklerinde başka bir kırık vesaire bir bulgusu bulunmamaktadır. Çocuk yoğun bakım ünitemize hastamızı kaldırdık. Birkaç gün takip edilecek. Çok yakın zamanda inşallah şifaya ulaşacak. Temenni ediyoruz. Ailesine de geçmiş olsun diyoruz. Sadece dördüncü kattan camdan düştüğü ile ilgili bir bilgi var. Camdan düşerken de bir ağaca takılıp ondan sonra düşmesi de belki biraz yavaşlatmış olabilir, düşme hızını. Bizim elimizdeki bulgular bundan ibaret" diye konuştu.
(Onur Altındağ / İHA)

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