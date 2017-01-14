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1,5 milyon öğrenci Açıköğretim final sınavlarında ter döktü
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1,5 milyon öğrenci Açıköğretim final sınavlarında ter döktü

Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavlarına giren yaklaşık 1,5 milyon öğrenci ter döktü.

Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi final sınavlarına giren yaklaşık 1,5 milyon öğrenci ter döktü.
2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek sınavlara, 2 bin 242'i cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869'u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katılıyor. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda, 507 bin 2 kişi görev alırken, 202 bin 227 salon kullanılıyor.
Çalışma Ekonomisi 4'üncü sınıf öğrencisi Merve Şanver, ikinci üniversite şansını değerlendirdiğini belirterek, "Açıköğretim'den Halkla İlişkiler ve Tanıtım okuyorum. Daha önce bu bölümü öğrendim, 2'nci üniversite şansım olduğu için bu bölümü açıktan okumayı istedim. Uzaktan eğitim olarak gayet başarılı buluyorum. Daha önce reklamcılık alanında ilerlemek istiyordum bu yüzden İletişim Fakültesi'nden bir bölüm okumak istedim. AÖF'de bunu bana sağladığı için bu bölümü okuyorum" şeklinde konuştu.
Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Süheyla Sucuoğlu ise, şıkların birbirine yakın olduğunu ve biraz zorlandığını söyleyerek, "Açıköğretim biz çalışanlar için çok güzel. Yani çalıştığımız sürece kademe ilerlemesi, derece ilerlemesi için çok avantajlı" ifadelerini kullandı.
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