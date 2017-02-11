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1.1 ton uyuşturucu ile 836 kaçak telefon ele geçirildi
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1.1 ton uyuşturucu ile 836 kaçak telefon ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 1 ton 159 kilo 814 gram uyuşturucu madde ile piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 836 kaçak telefon ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 1 ton 159 kilo 814 gram uyuşturucu madde ile piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 836 kaçak telefon ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 8-10 şubat tarihlerinde 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 1 ton 159 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişinin de gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

KAÇAKÇILARA DARBE
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazanç sağlayanlara yönelik 10 Şubat'ta operasyon gerçekleştirdi. Cep telefonu ticareti yapan bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 52 bin 716 lira olan 816 adet kaçak cep telefonu ile piyasa değeri 7 bin 375 lira olan 295 adet kaçak cep telefonu bataryası ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.
(Aydın Yorat / İHA)
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