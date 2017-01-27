0.50 gram altına rağbet

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar, 0.50 grama yöneldi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar, 0.50 grama yöneldi. Altında fiyatın yükselmesi vatandaşları çeyrekten, 0.50 gram altına yönlendirdi. Vatandaşların düğünlerde çeyrek altın yerine 0.50 gram altın taktığı belirtildi. Batmanlı kuyumcu Berat Kaplan, altındaki yükseliş nedeniyle vatandaşların düğünlerde bile çeyrek altın alamadıklarını belirtti. Bu nedenle 0.50 gram ağırlığındaki 50-60 TL değerinde altını piyasaya sunduklarını anlatan Kaplan, "Herkes bu altına yöneldi. Düğünden sonra altını bozmaya gelen müşteriler hayal kırıklığına uğruyor. Çeyrek altın ile çeyreğin çeyreğini karıştırıyorlar. 'Biz onların düğününde çeyrek altın taktık, onlarsa bize çeyreğin çeyreğini taktı' diyerek tepki gösteriyorlar. Fiyatlar yüksek olduğundan dolayı kimse bu duruma alışmadı" dedi. (Mehmet Şükrü Yıldırım / İHA)
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